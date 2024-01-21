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В России подтвердили гибель командира самолета Ил-22, поврежденного над Азовским море

21 января 2024, 19:45

В России подтвердили гибель командира самолета Ил-22, поврежденного над Азовским море

Старший пилот Виктор Климов погиб 14 января, в этот день над Азовским морем был подбит Ил-22. Эту информацию подтвердил российский летчик-испытатель Александр Гарнаев в своем Facebook.

«14 января 2024 года при исполнении воинского долга героически погиб старший летчик-испытатель воинской части 27237 майор Климов Виктор Иванович», — говорится в сообщении.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командование Воздушных сил Украины подтвердили поражение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления Ил-22 над Азовским морем 14 января.

Ранее сообщалось, что А-50 был подбит в районе Кирилловки в Запорожской области, после чего самолет скрылся с радаров. Ил-22, подбитый в Херсонской области, запрашивал машины скорой помощи и пожарных для экстренной посадки.

Впоследствии в сети появилось также фото, на котором, как сообщается, изображена поврежденная задняя часть самолета Ил-22. Сам самолет приземлился в аэропорту Анапы.

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