У Росії підтвердили загибель командира літака Іл-22, пошкодженого над Азовським морем

Старший пілот Віктор Клімов загинув 14 січня, цього дня над Азовським морем було підбито Іл-22. Цю інформацію підтвердив російський льотчик-випробувач Олександр Гарнаєв у Facebook.



«14 січня 2024 року під час виконання військового обов'язку героїчно загинув старший льотчик-випробувач військової частини 27237 майор Климов Віктор Іванович», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командування Повітряних сил України підтвердили ураження російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного пункту управління Іл-22 над Азовським морем 14 січня.



Раніше повідомлялося, що А-50 був підбитий у районі Кирилівки у Запорізькій області, після чого літак зник з радарів. Іл-22, підбитий на Херсонщині, запитував машини швидкої допомоги та пожежників для екстреної посадки.



Згодом у мережі з'явилося також фото, на якому, як повідомляється, зображено пошкоджену задню частину літака Іл-22. Сам літак приземлився в аеропорту Анапи.