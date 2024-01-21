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«ДНР»: 28 людей загинуло та 30 поранено внаслідок обстрілів за день

21 січня 2024, 21:06

«ДНР»: 28 людей загинуло та 30 поранено внаслідок обстрілів за день

Двадцять вісім людей загинули, 30 отримали поранення внаслідок обстрілу окупованої РФ території Донецької області за день. Такі дані навів глава угруповання «ДНР» Денис Пушилін.

Він уточнив, що внаслідок вогню по донецькому мікрорайону Текстильник загинули 27 людей, ще 25 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед них два підлітки.

Також у Куйбишевському районі внаслідок скидання боєприпасу з безпілотника поранено водія ремонтної бригади — чоловіка 1990 р. н. У цьому ж районі в результаті обстрілу загинув чоловік 1979 р. н., поранений чоловік 1957 р. н. У Микитівському та Калінінському районах Горлівки постраждали троє місцевих жителів.

За словами Пушиліна, пошкоджено 11 житлових будинків у Кіровському та Куйбишевському районах Донецька, Центрально-Міському та Калінінському районах Горлівки, Центрально-Міському та Кіровському районах Макіївки, а також дев'ять об'єктів цивільної інфраструктури у Петровському (школа), Кіровському (ринок, ТЦ, магазин) ) районах Донецька, Микитівському (школа, дві ЛЕП), Калінінському (котельня, газопровід) районах Горлівки.

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