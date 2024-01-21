В окупованому Донецьку обстріляли ринок: десятки загиблих та поранених

Наслідки обстрілу на ринку в Донецьку. Фото: соцмережі

У тимчасово окупованому Донецьку вКіровському районі відбувся обстріл. Внаслідок чого вісім місцевих жителів отримали поранення, також є постраждалі. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



Інцидент стався на ринку «Меркурій» у мікрорайоні Текстильник.



Оновлено (10:50). Число загиблих на Текстильнику зросло до 13 людей, не менше 10 людей поранено, повідомив голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін.



Оновлено (12:10). На даний момент відомо про 18 загиблих та 13 поранених у Кіровському районі, повідомив Кулемзін.

Другим місцем удару в Кіровському районі, як повідомляють місцеві проросійські ЗМІ, став двір.



Оновлено (13:29) Глава угрупування «ДНР» Денис Пушилін зазначив, що підтвердилася інформація про 25 загиблих. Щонайменше ще 20 людей постраждали, з них двоє дітей перебувають у стані середньої тяжкості. Зокрема, є тяжко поранені, у багатьох проникаючі поранення в галузі життєво важливих органів, травматична ампутація кінцівок.



Як стверджує Пушилін, по кварталу було завдано комбінованого удару зі ствольної артилерії калібром 152 мм і 155 мм з Курахівського та Красногорівського напрямів. Українська влада поки що звінувачення не коментувала.



Нагадаємо, у Донецьку 4 січня стався обстріл. Відомо, що одна громадянська загинула, ще двоє чоловіків зазнали поранень.