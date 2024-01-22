Россия намерена утилизировать захваченные в Крыму корабли ВМС Украины

Захваченные корабли ВМС Украины в Крыму не будут передавать в состав Черноморского флота РФ, их утилизируют, пишет пропагандистское «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.



В 2014-м после оккупации Крыма, россияне захватили порядка 20 кораблей, включая БДК «Константин Ольшанский», корветы «Тернополь», «Луцк», корабль управления «Славутич» и другие.



До 2023-го эти корабли находились в Севастополе под охраной. Сейчас процесс утилизации, по словам источника, для отдельных кораблей приостановлен из-за необходимости обеспечить безопасность российских кораблей.



Напомним, Вооруженные силы Украины при ударе по Феодосии уничтожили находящийся на вооружении Черноморского флота ВМФ России российский десантный корабль «Новочеркасск».



Также агенты «АТЕШ» в ходе разведки судов в Севастополе обнаружили потопленный пограничный сторожевой корабль проекта 205П «Тарантул».



Ранее мониторинговая группа интернет-издания «Крымский ветер» со ссылкой на данные спутников сообщили, что кораблей Черноморского флота РФ становится в Севастополе все меньше.