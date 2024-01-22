Росія має намір утилізувати захоплені в Криму кораблі ВМС України

Захоплені кораблі ВМС України в Криму не передаватимуть до складу Чорноморського флоту РФ, їх утилізують, пише пропагандистське «РІА Новини» з посиланням на джерело в силових структурах РФ.



2014-го після окупації Криму, росіяни захопили близько 20 кораблів, включаючи ВДК «Костянтин Ольшанський», корвети «Тернопіль», «Луцьк», корабель управління «Славутич» та інші.



До 2023-го ці кораблі перебували у Севастополі під охороною. Наразі процес утилізації, за словами джерела, для окремих кораблів припинено через необхідність забезпечити безпеку російських кораблів.



Нагадаємо, Збройні сили України при ударі по Феодосії знищили російський десантний корабель «Новочеркаськ», що знаходився на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії.



Також агенти «АТЕШ» у ході розвідки суден у Севастополі виявили потоплений прикордонний сторожовий корабель проєкту 205П «Тарантул».



Раніше моніторингова група інтернет-видання «Кримський вітер» із посиланням на дані супутників повідомили, що кораблів Чорноморського флоту РФ стає в Севастополі дедалі менше.