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Армия РФ сбросила авиабомбу на Торецк: повреждены дома и учебное заведение

22 января 2024, 10:58

Армия РФ сбросила авиабомбу на Торецк: повреждены дома и учебное заведение

Оккупанты атаковали Донетчину. Фото: полиция Оккупанты атаковали Донетчину. Фото: полиция

Армия Российской Федерации за минувшие сутки, 21 января, нанесла 21 удар по гражданскому населению Донецкой области. В частности, Торецк был атакован с помощью авиабомбы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

«Авиаудар бомбой КАБ-500 российские захватчики нанесли по Торецку. Повреждены 5 многоквартирных домов, админздание, учебное заведение», — говорится в сообщении.



Всего за сутки повреждены 94 гражданских объекта – 47 жилых домов, админздания, дом культуры, учебные заведения, магазины, автошкола, автомойка, складское помещение, гаражи, хозяйственные сооружения, транспортные средства, ЛЭП, газопровод.

По уточненной информации, ситуация в регионе следующая:



С «Градов» оккупанты ударили по Кураховому — убили человека, еще одного ранили. Повреждены 10 частных домов, гараж, автомойка, автомобили, линия электропередач.



В результате артиллерийских обстрелов в Красногоровке один человек погиб и один получил ранения.

Двумя ракетами «С-300» Россия попала по Мирнограду. Разрушены дом культуры, админздание, 5 частных домов.

По городу Селидово россияне нанесли два ракетных удара. Повреждены 8 частных и 2 многоквартирных дома, склад и гаражные помещения, транспортные средства, хозяйственные постройки, автошкола.

Две ракеты «С-300» российские войска направили на Константиновку. Разрушения получили 9 домов, учебные заведения, магазин, объект социальной инфраструктуры.

Напомним, оккупационные войска РФ поздно вечером, 21 января, ударили ракетами по Мирнограду Донецкой области. В результате атаки ранения получили двое людей, также есть повреждения. 

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