Армія РФ скинула авіабомбу на Торецьк: пошкоджено будинки та навчальний заклад

Окупанти атакували Донеччину. Фото: поліція

Армія Російської Федерації за минулу добу, 21 січня, завдала 21 удару по цивільному населенню Донецької області. Зокрема, Торецьк був атакований за допомогою авіабомби. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Авіаудар бомбою КАБ-500 російські загарбники завдали по Торецьку. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, адмінбудівлю, навчальний заклад», — йдеться у повідомленні.





Усього за добу пошкоджено 94 цивільні об'єкти – 47 житлових будинків, адмінбудівлі, будинок культури, навчальні заклади, магазини, автошкола, автомийка, складське приміщення, гаражі, господарські споруди, транспортні засоби, ЛЕП, газопровід.



За уточненою інформацією, ситуація в регіоні така:





З «Градів» окупанти вдарили по Кураховому — вбили людину, ще одного поранили. Пошкоджено 10 приватних будинків, гараж, автомийку, автомобілі, лінія електропередач.





Внаслідок артилерійських обстрілів у Красногорівці одна людина загинула та одна отримала поранення.



Двома ракетами «С-300» Росія поцілила по Мирнограду. Зруйновано будинок культури, адмінбудівлю, 5 приватних будинків.



По місту Селидове росіяни завдали двох ракетних ударів. Пошкоджено 8 приватних та 2 багатоквартирних будинки, склад та гаражні приміщення, транспортні засоби, господарські будівлі, автошкола.



Дві ракети С-300 російські війська спрямували на Костянтинівку. Руйнування отримали 9 будинків, навчальні заклади, магазин, об'єкт соціальної інфраструктури.



Нагадаємо, окупаційні війська РФ пізно ввечері, 21 січня, вдарили ракетами по Мирнограду Донецької області. Внаслідок атаки поранення отримали двоє людей, також є пошкодження.