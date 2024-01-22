До Донецької області повертається більше людей, ніж евакуюється

За останні два місяці на Донеччину повернулося з евакуації на дві тисячі більше жителів, ніж евакуювалося за той же час. Про це заявив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної військової адміністрації Дмитро Петлін, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що зараз на території Донецької області залишаються близько 524 тисяч осіб, і евакуація триває.

«З 26 лютого 2022 року і досі з території області евакуювали близько 1 млн. 357 тис. осіб. З них 163 520 дітей та близько 42 650 осіб з інвалідністю. За цей час також повернулося близько 223 тисяч людей. І ця тенденція останнім часом зберігається до зростання. За останні два місяці десь на 2 тисячі більше повернулося, аніж евакуювалось», — розповів чиновник.

Петлін уточнив, що наразі всього на території області залишаються близько 524 тисяч осіб і евакуація триває.

«Відправляють щодня евакопоїздом з міста Покровськ на Львівський напрямок, а також раз на вісім днів до міста Бердичів Житомирської області, де займаються і прийомом, і розміщенням, і видачею допомоги. Виплачується разова грошова допомога та щомісячна на проживання», — сказав він.

Нагадаємо, з 3 січня 2024 року стартував новий етап евакуації мешканців Донецької області до Житомирської області.