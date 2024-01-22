Зеленский подписал указ о территориях России, которые «исторически населены украинцами»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации», согласно которому обратился к Кабмину с требованием о расследовании преступлений России против украинцев, проживающих на исторически населенных ими землях, включая области РФ.



Кабмин должен разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации с привлечением международных экспертов и ученых.



План предусматривает работу по противодействию дезинформации и пропаганде Российской Федерации по истории и настоящему украинцев в России и всех порабощенных ею народов.



По идее главы государства, украинцам необходимо проводить мероприятия за границей, направленные на развенчивание российских мифов об Украине, развитие взаимодействия между украинцами и порабощенными Россией народами.



Также план должен обеспечить подготовку и распространения в Украине и мире материалов о более тысячелетней истории украинского государства, исторические связи земель, населенных этническими украинцами, с украинскими национальными государственными образованиями в различные исторические периоды.



Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что призывы «не эскалировать ситуацию» стоили многих жизней украинских военных.