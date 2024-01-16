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Призывы «не эскалировать ситуацию» стоили жизней украинских военных — Зеленский

16 января 2024, 16:35

Призывы «не эскалировать ситуацию» стоили жизней украинских военных — Зеленский

Призывы «не эскалировать ситуацию» стоили многих жизней украинских военных, заявил президент Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе во вторник, 16 января.

«До полномасштабного вторжения мы постоянно слышали Don’t Escalate. И мы призывали к активным действиям и санкциям, чтобы предотвратить расширение войны. И нам сказали: „Не обостряйте ситуацию“», — заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина попросила новые виды оружия, но в ответ услышала: «Не эскалируйте». «Но затем прибыло оружие, и эскалации не произошло. Российская ракета упала на территорию НАТО. Ответом снова было: „Не обостряйте ситуацию“. Но возмездие в данный момент могло бы многому научить Россию и добавить Западу необходимой уверенности», — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, полная сила санкций могла бы заставить Путина пойти на уступки. Но, как подчеркнул Зеленский, из-за "Не обостряйте ситуацию" время было потеряно. «И погибли многие из наших самых опытных воинов, воевавших с 2014 года», — добавил он.

Зеленский напомнил, что «мы слышали, что Россия никогда не допустит создания «зеленого коридора» без своего участия». Но из украинских портов перевезено около 16 миллионов тонн грузов, отметил он.

«И мы можем доказать, что Россия смирится с полной потерей своего Черноморского флота, терроризировавшего коммерческие суда. И мы должны добиться для Украины превосходства в воздухе, так же, как мы завоевали превосходство на Черном море», — сказал президент.

По словам Зеленского, «многие меры по санкциям были отложены на месяцы, а то и годы, поскольку столкнулись с шквалом угроз со стороны Москвы. Но ни одна из этих угроз не оправдалась. Каждый шторм оказывался их блефом».

Он подчеркнул, что в каждой российской ракете «есть критически важные компоненты западных стран, десятки компонентов».

Ранее сообщалось, что США хотят убедить Владимира Зеленского изменить стратегию войны в Украине.

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