Зеленський підписав указ про території Росії, які «історично населені українцями»

Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про історично населені українцями території Російської Федерації», згідно з яким звернувся до Кабміну з вимогою про розслідування злочинів Росії проти українців, які мешкають на історично населених ними землях, включаючи області РФ.



Кабмін має розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців у Російській Федерації із залученням міжнародних експертів та науковців.



План передбачає роботу з протидії дезінформації та пропаганді Російської Федерації з історії та справжніх українців у Росії та всіх поневолених нею народів.



За ідеєю глави держави, українцям необхідно проводити заходи за кордоном, спрямовані на розвінчування російських міфів про Україну, розвиток взаємодії між українцями та поневоленими Росією народами.



Також план має забезпечити підготовку та розповсюдження в Україні та світі матеріалів про понад тисячолітню історію української держави, історичні зв'язки земель, населених етнічними українцями, з українськими національними державними утвореннями у різні історичні періоди.



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що заклики «не ескалювати ситуацію» коштували багатьох життів українських військових.