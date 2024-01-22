Украинцы стали получать фейковые сообщения об эвакуации

ГСЧС Украины предупреждает граждан о кибермошенничестве

В понедельник, 22 января, жители Украины начали получать уведомления якобы от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о плане эвакуации граждан с подозрительными ссылками. В пресс-службе ведомства заявили, что это фейк и работа мошенников.

«Официально сообщаем: это работа кибермошенников! ГСЧС не осуществляла рассылку этих сообщений, а переходить по ссылкам крайне опасно», — отметили в ГСЧС.

В ведомстве попросили доверять только проверенным источникам и помнить, что вся актуальная информация всегда размещается на официальном сайте и страницах ГСЧС в социальных сетях.

Напомним, в Харьковской области была расширена зона обязательной эвакуации семей с детьми. Так, вводится обязательная эвакуация населения из Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района.