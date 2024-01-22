Українці почали отримувати фейкові повідомлення про евакуацію

ДСНС України попереджає громадян про кібершахрайство

У понеділок, 22 січня, жителі України почали отримувати повідомлення нібито від Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо плану евакуації громадян із підозрілими посиланнями. У прес-службі відомства заявили, що це фейк та робота шахраїв.

«Офіційно повідомляємо: це робота кібершахраїв! ДСНС не здійснювала розсилку цих повідомлень, а переходити на посилання вкрай небезпечно», — зазначили в ДСНС.

У відомстві попросили довіряти лише перевіреним джерелам та пам'ятати, що вся актуальна інформація завжди розміщується на офіційному сайті та сторінках ДСНС у соціальних мережах.

Нагадаємо, у Харківській області було розширено зону обов'язкової евакуації сімей з дітьми. Так, запроваджується обов'язкова евакуація населення з Кондрашівської та Курилівської громад Куп'янського району.