Сколько жителей Донецкой области нуждаются в уходе на дому — чиновники назвали цифру

В Донецкой области продолжает работать сеть центров социального обслуживания. В уходе на дому нуждаются 4557 жителей области, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Об этом сообщили в областной военно-гражданской администрации.



Маломобильным людям предоставляют 12 территориальных центров социального обслуживания и 18 центров предоставления социальных услуг.



В Краматорске обслуживают 400 человек, среди которых 97 имеют инвалидность. Одиннадцать человек из числа нуждающихся в помощи на дому — переселенцы. В городе работают 39 соцработников.



Социальные работники покупают продукты и лекарства, готовят еду, поддерживают чистоту в домах, помогают в стирке вещей, получают и доставляют социальные выплаты и оказывают психологическую поддержку людям, которым по состоянию здоровья трудно выходить на улицу и общаться с другими людьми.