«Белые ангелы» эвакуировали с прифронтовых территорий около 9 тысяч человек с начала войны

С начала полномасштабного российского вторжения спасательное подразделение Национальной полиции «Белые ангелы» эвакуировало с прифронтовых территорий около 9 тысяч человек.



На сегодня в подразделении «Белые ангелы», которое было создано в Донецкой области, работает 81 полицейский в Херсонской, Донецкой, Харьковской и Луганской областях. Это 22 полицейские группы.



«Белые ангелы» выезжают туда, куда из-за постоянных обстрелов российских войск уже не ездят волонтеры, а также завозят людям продукты, лекарства.

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В то же время за последние два месяца в Донецкую область вернулось из эвакуации на две тысячи больше жителей, чем эвакуировалось за то же время.



Напомним, с 3 января 2024 года стартовал новый этап эвакуации жителей Донецкой области в Житомирскую область.