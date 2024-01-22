Скільки жителів Донецької області потребують догляду вдома — чиновники назвали цифру

На Донеччині продовжує працювати мережа центрів соціального обслуговування. Догляду вдома потребують 4557 мешканців області, які опинилися у складних життєвих обставинах. Про це повідомили в обласній військово-цивільній адміністрації.



Маломобильним людям надають 12 територіальних центрів соціального обслуговування та 18 центрів надання соціальних послуг.



У Краматорську обслуговують 400 осіб, серед яких 97 мають інвалідність. Одинадцять осіб з тих, хто потребує допомоги вдома, — переселенці. У місті працюють 39 соцпрацівників.



Соціальні працівники купують продукти та ліки, готують їжу, підтримують чистоту в будинках, допомагають у пранні речей, отримують та доставляють соціальні виплати та надають психологічну підтримку людям, яким за станом здоров'я важко виходити на вулицю та спілкуватися з іншими людьми.