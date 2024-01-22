Сотруднику «генпрокуратуры ДНР» сообщили о подозрении в госизмене

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении «начальнику правового отдела генеральной прокуратуры ДНР». Ему инкриминируются государственная измена и участие в террористической организации (ч. 1, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).



По данным следствия, в 2014 году, после захвата оккупантами отдельных территорий Донецкой области, житель Макеевки вступил в отдельное структурное подразделение террористической организации «ДНР» — «Генпрокуратуру ДНР».



В псевдоведомстве сначала работал «начальником научно-методического управления», с 2021 года и до сих пор он — «начальник правового отдела».



«Подозреваемый, имея высшее юридическое образование, участвовал в разработке "законодательства ДНР" о деятельности так называемой "генпрокуратуры" для создания видимости ее законности, а также "приказов генпрокурора ДНР" по вопросам работы подразделений. Он занял эти должности с целью непосредственного участия в преступной деятельности террористической организации "ДНР", направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки и потери авторитета органов государственной власти Украины», — отметили следователи Генпрокуратуры.



Подозреваемый находится на оккупированной территории. Его имя не указано в сообщении Генпрокуратуры.