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Співробітнику «генпрокуратури ДНР» повідомили про підозру у держзраді

22 січня 2024, 23:28

Співробітнику «генпрокуратури ДНР» повідомили про підозру у держзраді

Генеральна прокуратура повідомила про підозру «начальнику правового відділу генеральної прокуратури ДНР». Йому інкримінуються державна зрада та участь у терористичній організації (ч. 1, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, у 2014 році, після захоплення окупантами окремих територій Донецької області, мешканець Макіївки вступив до окремого структурного підрозділу терористичної організації «ДНР» — «Генпрокуратури ДНР».

У псевдовідомстві спочатку працював «начальником науково-методичного управління», з 2021 року і досі — «начальник правового відділу».

«Підозрюваний, маючи вищу юридичну освіту, брав участь у розробці законодавства ДНР про діяльність так званої генпрокуратури для створення видимості її законності, а також наказів генпрокурора ДНР з питань роботи підрозділів. Він обійняв ці посади з метою безпосередньої участі у злочинній діяльності терористичної організації "ДНР", спрямованої на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації та втрати авторитету органів державної влади України», — зазначили слідчі Генпрокуратури.

Підозрюваний перебуває на окупованій території. Його ім'я не вказано у повідомленні Генпрокуратури.

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