В Вашингтоне все еще не согласовали законопроект о помощи Украине

Республиканцы и демократы еще не пришли к соглашению касательно безопасности границ США, от которого зависит предоставление Украине помощи в размере 61 миллиард долларов. Об этом сказал лидер большинства в Сенате Чак Шумер, пишет The Hill 23 января.

Шумер заявил, что поддерживал контакт с переговорщиками на протяжении всех выходных.

«Мы по-прежнему полны надежд, но дело, конечно, еще не решено. Есть несколько вопросов, которые еще не согласованы. В таком сложном вопросе, как граница, важно не только то, что мы делаем, но и то, как мы это делаем. Так что переговоры еще не завершены» — сказал он.

Как отмечают журналисты, сенаторы Джеймс Ланкфорд, Крис Мерфи и Кирстен Синема, а также высшие должностные лица администрации президента США Джо Байдена ведут переговоры уже несколько недель.

Сообщается, что все участники переговоров отметили сложность написания иммиграционной меры. По словам Ланкфорда, для достижения соглашения может понадобиться еще несколько дней.

Лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл выразил надежду, что рассмотрение дополнительного законопроекта, включая потенциальное соглашение о границе, начнется на этой неделе.

Ожидается, что окончательное соглашение будет включать реформу процессов предоставления убежища, при этом республиканцы неоднократно заявляли, что цель переговоров — остановить поток мигрантов на границу.

Напомним, 18 января СМИ сообщили, что Джо Байден согласился на ужесточение иммиграционной политики. По мнению журналистов, уступки президента свидетельствуют не только о стремлении обеспечить помощь Украине, но и его стремлении повысить рейтинг среди американцев, так как 68% граждан не одобряют его миграционную политику.