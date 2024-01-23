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У Вашингтоні все ще не погодили законопроект про допомогу Україні

23 січня 2024, 08:30

У Вашингтоні все ще не погодили законопроект про допомогу Україні

Республіканці та демократи ще не дійшли згоди щодо безпеки кордонів США, від якої залежить надання Україні допомоги у розмірі 61 мільярд доларів. Про це сказав лідер більшості у Сенаті Чак Шумер, пише The Hill 23 січня.

Шумер заявив, що підтримував контакт із переговорниками протягом усіх вихідних.

«Ми, як і раніше, сповнені надій, але справа, звичайно, ще не вирішена. Є кілька питань, які ще не узгоджені. У такому складному питанні, як кордон, важливим є не тільки те, що ми робимо, але й те, як ми це робимо. Отже, переговори ще не завершені», — сказав він.

Як зазначають журналісти, сенатори Джеймс Ланкфорд, Кріс Мерфі та Кірстен Сінема, а також вищі посадові особи адміністрації президента США Джо Байдена ведуть переговори вже кілька тижнів.

Повідомляється, що всі учасники переговорів наголосили на складності написання імміграційного заходу. За словами Ланкфорда, для досягнення угоди може знадобитися ще кілька днів.

Лідер меншості в Сенаті Мітч МакКоннелл висловив сподівання, що розгляд додаткового законопроекту, включаючи потенційну угоду про кордон, розпочнеться цього тижня.

Очікується, що остаточна угода включатиме реформу процесів надання притулку, при цьому республіканці неодноразово заявляли, що мета переговорів – зупинити потік мігрантів на кордон.

Нагадаємо, 18 січня ЗМІ повідомили, що Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики. На думку журналістів, поступки президента свідчать не лише про прагнення забезпечити допомогу Україні, а й його прагнення підвищити рейтинг серед американців, оскільки 68% громадян не схвалюють його міграційну політику.

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