Армія РФ за добу обстріляла Донеччину: є жертви

Російська армія минулої доби, 22 січня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атаки двоє мешканців регіону загинули, також відомо і про постраждалих. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 22 січня росіяни вбили 2 мешканців Донецької області: у Курахівці та Краматорську», — написав він.





Крім того, за уточненою інформацією, ще 5 осіб в області за добу зазнали поранень.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 1837 осіб, ще 4493 — отримали поранення.



Нагадаємо, армія Російської Федерації за 21 січня завдала 21 удару по цивільному населенню Донецької області. Зокрема, Торецьк був атакований за допомогою авіабомби.