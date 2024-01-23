Российский удар по Макеевке на Луганщине унес жизнь мужчины

В результате обстрела Макеевки Луганской области погиб 43-летний мужчина. Об этом сегодня, 23 января, сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

«Более недели назад противник активизировал наступательные действия вблизи Макеевки, штурмуя там позиции украинских военных. Что касается минувших суток, то боевые действия в этом районе не прекращались с самого утра. Жилая застройка пострадала от артиллерийского огня россиян — обстрел унес жизнь 43-летнего местного жителя. Остаться там крайне опасно», — написал Лысогор.

От российских обстрелов также пострадали Кармазиновка, Невское, Диброва. Удар с неба нанесен и по Новоегоровке на Купянском направлении.

По словам Лысогора, жители прифронтовых сел не соглашаются эвакуироваться, «держась за остатки своего имущества».

Напомним, российские оккупанты утром 23 января массированно атаковали Украину, под огонь попали Киев и область, Харьков, Павлоград. В результате обстрела пять человек погибли, еще по меньшей мере 40 пострадали по состоянию на 08:45. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.