Російський удар по Макіївці на Луганщині забрав життя чоловіка

Внаслідок обстрілу Макіївки Луганської області загинув 43-річний чоловік. Про це сьогодні, 23 січня, повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

«Понад тиждень тому противник активізував наступальні дії поблизу Макіївки, штурмуючи там позиції українських військових. Щодо минулої доби, то бойові дії в цьому районі не припинялися з самого ранку. Житлова забудова постраждала від артилерійського вогню росіян — обстріл забрав життя 43-річного місцевого мешканця. Залишатись там вкрай небезпечно», — написав Лисогор.

Від російських обстрілів також постраждали Кармазинівка, Невське, Діброва. Удару з неба завдано і по Новоєгорівці на Куп'янському напрямку.

За словами Лисогора, мешканці прифронтових сіл не погоджуються евакуюватися, «тримаючись за залишки свого майна».

Нагадаємо, російські окупанти вранці 23 січня масовано атакували Україну, під вогонь потрапили Київ та область, Харків, Павлоград. Внаслідок обстрілу п'ятеро людей загинули, ще щонайменше 40 постраждали станом на 08:45. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.