Из-за российских обстрелов в Донецкой области повреждены 29 частных домов и 10 многоэтажек

Очередной обстрел оккупантами Донецкой области: Фото: Facebook / Филашкин

Параллельно ракетному удару по территории всей Украины, российские оккупанты обстреляли и населенные пункты Донецкой области. Об этом написал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«В Авдеевке зафиксированы единичные обстрелы по центру города и промзоне. В Марьинской громаде под огнем оказалась Красногоровка, Зоряное и Победа», — сообщил Филашкин.



Глава Донецкой военной администрации также добавил, что в Кураховке погиб один человек, поврежден 21 частный дом.



Утром россияне выпустили ракету по Краматорску — один человек погиб, двое ранены, повреждены семь многоэтажек, три предприятия и три объекта социальной сферы.



Обстреляны окрестности Криниц Новодонецкой общины и территория Константиновской общины. В Лиманской повреждены два дома в Новом, под огнем Торское, Заречное, Ямполь, Редкодуб и Терны.



«В Торецке поврежден объект инфраструктуры. В Часовоярской общине повреждены пять частных домов и три многоэтажки. В Звановской общине обстреляны Переездное и Верхнекаменное, в Соледарской - Раздолевка и Васюковка. В Северске ранен человек, разрушен дом, еще два повреждены», — заключил глава ОВА.



Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 49 человек, в том числе 5 детей.



В ночь на вторник, 23 января, российские оккупанты атаковали Украину ракетами. В Воздушных силах сообщили, что силы ПВО сбили 21 российскую цель.