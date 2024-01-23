Через російські обстріли на Донеччині пошкоджено 29 приватних будинків та 10 багатоповерхівок

Черговий обстріл окупантами Донецької області: Фото: Facebook / Філашкін

Паралельно з ракетним ударом по території всієї України російські окупанти обстріляли й населені пункти Донецької області. Про це написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«В Авдіївці зафіксовано поодинокі обстріли по центру міста та промзоні. У Мар'їнській громаді під вогнем опинилася Красногорівка, Зоряне та Побєда», - повідомив Філашкін.



Глава Донецької військової адміністрації також додав, що в Курахівці загинула одна людина, пошкоджено 21 приватний будинок.



Вранці росіяни випустили ракету по Краматорську — одна людина загинула, двоє поранено, пошкоджено сім багатоповерхівок, три підприємства та три об'єкти соціальної сфери.



Обстріляно околиці Криниць Новодонецької громади та територія Костянтинівської громади. У Лиманській пошкоджено два будинки в Новому, під вогнем Торське, Зарічне, Ямпіль, Рідкодуб та Терни.



«У Торецьку пошкоджено об'єкт інфраструктури. У Часовоярській громаді пошкоджено п'ять приватних будинків та три багатоповерхівки. У Званівській громаді обстріляно Переїзне і Верхньокам'янське, у Соледарській - Роздолівка та Васюківка. У Сіверську поранено людину, зруйновано будинок, ще двох пошкоджено», — підсумував голова ОВА.



За добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донбасу. З лінії фронту евакуйовано 49 осіб, у тому числі 5 дітей.



У ніч проти вівторка, 23 січня, російські окупанти атакували Україну ракетами. У Повітряних силах повідомили, що сили ППО збили 21 російську ціль.