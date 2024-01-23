На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили более 400 оккупантов

За прошедшие сутки, в операционной зоне ОСГВ «Таврия» Силы обороны Украины отразили 39 атак оккупантов, уничтожив при этом более 400 военных РФ. Об этом заявил бригадный генерал и командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.



«Общие потери врага за прошедшие сутки составили 416 человек и 110 единиц военной техники. В частности, 6 танков, 16 ББМ, 18 артсистем, 38 БпЛА, 27 автомобилей и 2 единицы специальной техники. Уничтожено 5 складов боеприпасов противника», – рассказал Тарнавский.



Напомним, Центр Специальных Операций «А» СБУ опубликовал видео, на котором продемонстрировал, как уничтожают военную технику россиян вместе с оккупантами.