На Таврійському напрямі Сили оборони знищили понад 400 окупантів

Минулої доби, в операційній зоні ОСУВ «Таврія» Сили оборони України відбили 39 атак окупантів, знищивши при цьому понад 400 військових РФ. Про це заявив бригадний генерал і командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.



«Загальні втрати ворога за минулу добу склали 416 осіб та 110 одиниць військової техніки. Зокрема, 6 танків, 16 ББМ, 18 артсистем, 38 БпЛА, 27 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. Знищено 5 складів боєприпасів супротивника», – розповів Тарнавський.



Нагадаємо, Центр Спеціальних Операцій «А» СБУ опублікував відео, на якому продемонстрував, як знищують військову техніку росіян разом з окупантами.