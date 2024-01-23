В ГСЧС показали момент спасения человека из-под завалов харьковской многоэтажки

Спасатели достают людей из-под завалов в Харькове. Фото: кадр из видео

Сотрудники службы чрезвычайных ситуаций показали момент спасения человека из-под завалов харьковской многоэтажки сегодняшнего утра. Видео опубликовала ГСЧС у себя в Telegram.



«Всего в Харькове из обстрелянных Россией домов спасены 27 человек», — заявили в пресс-службе по чрезвычайным ситуациям.



Напомним, в результате российского обстрела Харькова полностью разрушен подъезд жилого дома. Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил о 51 травмированном человеке.



Также уже известно о пяти убитых россиянами местных жителях. Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило об ударе по Украине 41 ракете с территории Белгородской области, Энгельса, Брянска, Орловской и Воронежской областей.