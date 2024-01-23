У ДСНС показали момент порятунку людини з-під завалів харківської багатоповерхівки

Рятувальники дістають людей із-під завалів у Харкові. Фото: кадр із відео

Співробітники служби з надзвичайних ситуацій показали момент порятунку людини з-під завалів харківської багатоповерхівки сьогодні вранці. Відео опублікувала ДСНС у себе в Telegram.



«Загалом у Харкові з обстріляних Росією будинків врятовано 27 людей», - заявили в пресслужбі з надзвичайних ситуацій.



Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Харкова повністю зруйновано під'їзд житлового будинку . Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синегубов повідомив про 51 травмовану людину.



Також уже відомо про п'ятьох убитих росіянами місцевих жителів. Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про удар по Україні 41 ракеті з території Білгородської області, Енгельса, Брянська, Орловської та Воронезької областей.