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Російська ДРГ заходила в Авдіївку: Барабаш розповів про ситуацію у місті

23 січня 2024, 16:13

Російська ДРГ заходила в Авдіївку: Барабаш розповів про ситуацію у місті

Ситуація на Авдіївському напрямку досі залишається складною, російські окупанти продовжують атакувати. Крім того, в місто заходила диверсійно-розвідувальна група (ДРГ). Попри це, українські військовослужбовці не дають прорвати оборону. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Ситуація незмінна, останніми днями ворог дуже активно діє на Авдіївському напрямі. Справді було трохи тривожно. Ворог тисне по всій лінії оборони навколо міста. Росіяни гатять по позиціях навколо міста та по громаді з усього, що мають», — зазначив він.

Барабаш уточнив, що ситуація у самому місті складна. Ба більше, в Авдіївку заходили ДРГ. 

«Дуже багато сил ворог кидає в напрямку «Царської охоти», там вже нічого не залишилось, і вже суцільна рівнина. Свого часу там був невеликий ліс, його також вже немає. Останніми днями багато писали про вулиці. Так, заходили ДРГ, але все контрольовано. Такого немає, і не було, що нібито ворог гуляє Авдіївкою. Впевнений, що такого й не буде», — резюмував начальник МВА.

Нагадаємо, українські військові 11 січня знищили кілька одиниць техніки та російських військових. За добу по Авдіївській громаді сталося 52 масовані обстріли та 12 авіабомбових ударів. Загалом окупанти з початку 2024 року застосували по місту 154 авіабомби.

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Люди
Віталій Барабаш
Місця
Донецька область Авдіївка
Події
Війна

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