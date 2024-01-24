Из Луганской области эвакуировали жителей села, которое штурмует РФ

Из Луганской области эвакуировали трех жителей села Макеевка, которое находится под постоянной атакой российских оккупантов. В результате успешной операции они были доставлены в Краматорск Донецкой области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«Вчера согласились на эвакуацию трое жителей Макеевки, которая уже больше недели находится под постоянным огнем россиян. Среди спасенных — мужчина и женщина 1961 года рождения и мужчина 1982 года рождения. Это семья погибшего накануне от обстрела оккупантов местного жителя», — написал он.



По уточненной информации, Краснореченская военная администрация уже помогла жителям с расселением в Краматорске.



Кроме того, оккупанты 23 января атаковали в направлении Невского, Белогоровки и в Серебрянском лесу. Также по этим населенным пунктам и по Макеевке были нанесены авиационные удары.



Напомним, в результате обстрела Макеевки Луганской области погиб 43-летний мужчина.