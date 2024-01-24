З Луганської області евакуювали мешканців села, яке штурмує РФ

З Луганської області евакуювали трьох мешканців села Макіївка, яке перебуває під постійною атакою російських окупантів. В результаті успішної операції вони були доставлені до Краматорська Донецької області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Вчора погодилися на евакуацію троє мешканців Макіївки, яка вже понад тиждень перебуває під постійним вогнем росіян. Серед врятованих — чоловік та жінка 1961 року народження та чоловік 1982 року народження. Це родина загиблого напередодні від обстрілу окупантів місцевого жителя», — написав він.



За уточненою інформацією, Красноречінська військова адміністрація вже допомогла мешканцям із розселенням у Краматорську.



Крім того, окупанти 23 січня атакували у напрямку Невського, Білогорівки та у Серебрянському лісі. Також по цих населеним пунктам та Макіївці було завдано авіаційних ударів.



Нагадаємо, внаслідок обстрілу Макіївки Луганської області загинув 43-річний чоловік.