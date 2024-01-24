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Германия передаст Украине вертолеты Sea King Mk41

24 января 2024, 09:50

Германия передаст Украине вертолеты Sea King Mk41

Вертолет Sea King Mk41 военных Германии. Фото: www.flickr.com Вертолет Sea King Mk41 военных Германии. Фото: www.flickr.com

Германия объявила о выделении Украине шести многоцелевых вертолетов Sea King Mk41. Об этом сообщил немецкий министр обороны Борис Писториус. 

Немецкая сторона также обеспечит обучение украинских военных. Немецкие Sea King Mk41 были построены в Великобритании компанией Westland Helicopters.


«Sea King – это проверенный и надежный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах: от разведки над Черным морем до транспортировки солдат. Это первая германская поставка такого типа», – рассказали в минобороны Германии.

Ранее депутаты Бундестага не поддержали проект резолюции оппозиционной партии ХДС с призывом передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Однако канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что продолжит оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку, выделив в этом году более семи миллиардов евро в виде военных товаров. 

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