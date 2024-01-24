Германия передаст Украине вертолеты Sea King Mk41

Вертолет Sea King Mk41 военных Германии. Фото: www.flickr.com

Германия объявила о выделении Украине шести многоцелевых вертолетов Sea King Mk41. Об этом сообщил немецкий министр обороны Борис Писториус.



Немецкая сторона также обеспечит обучение украинских военных. Немецкие Sea King Mk41 были построены в Великобритании компанией Westland Helicopters.

Minister #Pistorius hat heute an der virtuellen #UDCG, dem sog. #Ramstein-Format, teilgenommen. Neben den Schwerpunkten: Lageupdate aus der Ukraine und der Capability Coalition Luftverteidigung unter Führung hat er der #Ukraine sechs Mehrzweckhubschrauber SEA KING zugesagt. pic.twitter.com/oFrkV7lVAy — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) January 23, 2024



«Sea King – это проверенный и надежный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах: от разведки над Черным морем до транспортировки солдат. Это первая германская поставка такого типа», – рассказали в минобороны Германии.



Ранее депутаты Бундестага не поддержали проект резолюции оппозиционной партии ХДС с призывом передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.



Однако канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что продолжит оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку, выделив в этом году более семи миллиардов евро в виде военных товаров.