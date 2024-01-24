Німеччина передасть Україні гелікоптери Sea King Mk41

Гелікоптер Sea King Mk41 військових Німеччини. Фото: www.flickr.com

Німеччина оголосила про виділення Україні шести багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41. Про це повідомив німецький міністр оборони Борис Пісторіус.



Німецька сторона також забезпечить навчання українських військових. Німецькі Sea King Mk41 були побудовані у Великій Британії компанією Westland Helicopters.

Minister #Pistorius hat heute an der virtuellen #UDCG , dem sog. # Ramstein -Format, teilgenommen. Neben den Schwerpunkten: Lageupdate aus der Ukraine und der Capability Coalition Luftverteidigung unter Führung hat er der Ukraine pic.twitter.com/oFrkV7lVAy — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) January 23, 2024



«Sea King – це перевірений та надійний вертоліт, який допоможе українцям у багатьох сферах: від розвідки над Чорним морем до транспортування солдатів. Це перше німецьке постачання такого типу», – розповіли у міноборони Німеччини.



Раніше депутати Бундестагу не підтримали проєкт резолюції опозиційної партії ХДС із закликом передати Україні далекобійні ракети Taurus.



Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що продовжить надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку, виділивши цього року понад сім мільярдів євро у вигляді військових товарів.