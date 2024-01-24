Житель Мирнограду допомагав росіянам обстрілювати райони ЗСУ під Авдіївкою

Житель Мирнограду, який готував артилерійські удари РФ. Фото: СБУ

СБУ затримала жителя Мирнограду, який готував артилерійські удари РФ по штабах ЗСУ поблизу Авдіївки. Про це повідомили у пресцентрі служби безпеки.



«Серед основних цілей ворога знаходилися штаби та ключові опорні пункти підрозділів ЗСУ під Авдіївкою. Також агресора цікавили можливі маршрути руху важкого озброєння українських військ у напрямку передової. У зоні особливої уваги рашистів були реактивні системи залпового вогню HIMARS, танки Leopard та бойові машини піхоти Bradley», - розповіли у СБУ.



Завербований агент повинен був виявити їх локації та передати відповідні координати ФСБ. Його було затримано у власному будинку.

Листування мешканця Мирнограда з ФСБ. Фото: СБУ

«За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Мирнограду Донецької області, якого російська спецслужба завербувала у грудні 2023 року», - йдеться у повідомленні.



На підставі зібраних доказів слідчі повідомили колаборанту про підозру за статтею зради, йому загрожує довічне ув'язнення.



Раніше Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому залізничнику, який ще у 2014 році перейшов на бік Росії, а нині воює проти Сил оборони України.