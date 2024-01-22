Воюет против Сил обороны Украины: СБУ сообщила о подозрении бывшему железнодорожнику

СБУ объявила подозрение бывшему железнодорожнику из Донецкой области. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему железнодорожнику, который еще в 2014 году перешел на сторону рф, а ныне воюет против Сил обороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Отмечается, что речь идет о бывшем работнике вагонного депо Ясиноватая Укрзализныци. После оккупации города Ясиноватая, он занимал разные должности на предприятии «Донецкая железная дорога» в группировке «ДНР».



«В марте 2016 года мужчина по собственной инициативе присоединился к боевикам «ЛНР». Участвовал в вооруженной борьбе против подразделений ВСУ в составе т.н. «народной милиции «ЛНР». На момент полномасштабного вторжения фигурант был командиром батальона 4-ой отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса «ЛНР», — говорится в сообщении.



Известно, что он участвовал в оккупации украинских населенных пунктов, обстрелах гражданской инфраструктуры, в частности, активно проявлял себя во время боев на территории Чугуевского района Харьковской области.



На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.



Напомним, до 15 лет тюрьмы грозит коллаборантам, которые служат РФ в незаконных силовых структурах «ЛНР».