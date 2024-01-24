На обломке атаковавшей Украину ракеты обнаружили надпись по-корейски

На обломке ракеты, ударивший по Украине, обнаружили надпись на корейском языке. Фото: conflictarm. com

На обломке баллистической ракеты, которой Россия атаковала Украину, была обнаружена рукописная корейская буква. Это подтверждает подозрения относительно передачи КНДР ракет стране-агрессору для войны против Украины. Об этом сообщило южнокорейское издание Yonhap.

Отмечается, что эксперты британской организации Conflict Armament Research обнаружили на фрагменте одной из баллистических ракет, которую Россия выпустила по Украине, написанный от руки корейский иероглиф.

«На барометре, задокументированном в Украине 11 января 2024 года как часть обломков ракеты, следователи CAR заметили этикетку с рукописным корейским иероглифом "ㅈ", — говорится в отчете.

Эта надпись была обнаружена в ходе осмотра осколков баллистической ракеты, которой Россия 2 января ударила по Харькову.

Как отмечают в сообщении, на других компонентах ракеты корейские иероглифов не были найдены.

Однако, ввиду дополнительных фрагментов, таких как четкие приводы реактивной лопатки, узор болтов вокруг зажигателя и повторяющаяся маркировка цифрой 112, эксперты британской организации пришли к выводу, что это может быть северокорейская ракета KN-23.

Ранее сообщалось, что Северная Корея недавно предоставила России баллистические ракеты и пусковые установки для использования Москвой в войне против Украины. Об этом заявил Белый дом со ссылкой на рассекреченные данные разведки.