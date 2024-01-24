На уламку ракети, що атакувала Україну, виявили напис корейською

На уламку ракети, яка вдарила по Україні, виявили напис корейською мовою. Фото: conflictarm. com

На уламку балістичної ракети, якою Росія атакувала Україну, було виявлено рукописну корейську літеру. Це підтверджує підозри щодо передачі КНДР ракет країні-агресору для війни проти України. Про це повідомило південнокорейське видання Yonhap.

Зазначається, що експерти британської організації Conflict Armament Research виявили на фрагменті однієї з балістичних ракет, яку Росія випустила по Україні, написаний від руки корейський ієрогліф.

«На барометрі, задокументованому в Україні 11 січня 2024 року як частину уламків ракети, слідчі CAR помітили етикетку з рукописним корейським ієрогліфом "ㅈ", — йдеться у звіті.

Цей напис було виявлено під час огляду уламків балістичної ракети, якою Росія 2 січня вдарила по Харкову.

Як зазначають у повідомленні, на інших компонентах ракети корейських ієрогліфів не було знайдено.

Однак, зважаючи на додаткові фрагменти, такі як чіткі приводи реактивної лопатки, візерунок болтів навколо запалювача і повторюване маркування цифрою 112, експерти британської організації дійшли висновку, що це може бути північнокорейська ракета KN-23.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея нещодавно надала Росії балістичні ракети та пускові установки для використання Москвою у війні проти України. Про це заявив Білий дім із посиланням на розсекречені дані розвідки.