Евросоюз вряд ли согласится конфисковать замороженные российские активы — Reuters

Европейский союз вряд ли одобрит конфискацию замороженных активов российского Центрального банка. Законность такого шага будет обсуждаться на февральском саммите Евросоюза. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС.

«Конфискации российских активов не произойдет. Между странами-членами ЕС нет согласия по этому вопросу», — сказал агентству высокопоставленный чиновник, знакомый с ходом переговоров.

В этом вопросе необходимо быть очень осторожными, считает министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель. «Если мы политически решим дать миллиарды Украине, а через шесть месяцев получим судебное решение, в котором будет сказано, что мы не имеем права отдавать их. Кто тогда будет платить?» — сказал он в интервью Reuters.

В ЕС также обеспокоены потенциальными последствиями конфискации замороженных российских активов для европейской валюты: инвесторы могут выйти из активов в евро из опасений, что их деньги однажды также могут быть конфискованы.

Ранее сообщалось, что Украина может привлечь до $300 млрд, продавая облигации, обеспеченные будущими исками к Российской Федерации о возмещении ущерба от вооруженной агрессии, речь идет о так называемых «репарационных облигациях».