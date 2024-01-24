Євросоюз навряд чи погодиться конфіскувати заморожені російські активи — Reuters

Європейський союз навряд чи схвалить конфіскацію заморожених активів російського Центрального банку. Законність такого кроку обговорюватиметься на лютневому саміті Євросоюзу. Про це повідомило інформаційне агентство Reuters з посиланням на високопосадовців ЄС.

«Конфіскації російських активів не станеться. Між країнами-членами ЄС немає згоди з цього питання», — сказав агентству високопосадовець, знайомий з переговорами.

У цьому питанні потрібно бути дуже обережними, вважає міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель. «Якщо ми політично вирішимо дати мільярди Україні, а за шість місяців отримаємо судове рішення, в якому буде сказано, що ми не маємо права віддавати їх. Хто тоді платитиме?» — сказав він в інтерв'ю Reuters.

У ЄС також стурбовані потенційними наслідками конфіскації заморожених російських активів для європейської валюти: інвестори можуть вийти з активів у євро через побоювання, що їхні гроші також можуть бути конфісковані.

Раніше повідомлялося, що Україна може залучити до $300 млрд, продаючи облігації, забезпечені майбутніми позовами до Російської Федерації про відшкодування збитків від збройної агресії, йдеться про так звані «репараційні облігації».