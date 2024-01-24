Покровск: жители старостинских округов получают медицинские услуги от мобильных бригад IRC

Мобильная медицинская бригада Международного комитета спасения (IRC) проводит выездной прием в старостинском округе Покровской громады. Фото: Покровская ГВА

Жители старостинских округов Покровской громады начали бесплатно получать медицинские услуги. Мобильная медицинская бригада от Международного комитета спасения (International Rescue Committee — IRC) уже проводила выездные приемы в Лисовском, Новолизаветовском и Серебрянском округах. Об этом сегодня сообщила Покровская городская военная администрация.

В ГВА напомнили, что недавно была достигнута договоренность о работе в населенных пунктах Покровской громады мобильной медицинской бригады. Отныне один раз в две недели семейный врач вместе с медбратом осматривают жителей старостинских округов, дают им соответствующие рекомендации и, согласно предписанию, бесплатно выдают людям необходимые лекарства.

По словам начальницы управления по работе с территориями Елены Носач, сегодня врач-терапевт измерял у жителей давление, предоставлял консультации и давал рекомендации по приему лекарств. Также после обследования и беседы пациенту в Серебрянском старостинском округе бесплатно выдали необходимые медикаменты.

«С понедельника в трех округах громады были осмотрены 80 человек, им оказана помощь. В будущем планируем привлекать к работе психолога, ведь пострадавшие от обстрелов жители округов должны также получить психологическую поддержку», — отметила Елена Носач.

В сообщении Покровской ГВА отмечается, что команда быстрого реагирования IRC оказывает финансовую помощь и медицинские услуги людям, живущим в тяжелых условиях вдоль линии соприкосновения. Проект финансируется при содействии Шведского агентства по международному сотрудничеству и развитию.

Специалисты планируют посетить все старостинские округа Покровской громады. Потребность в этих услугах у населения есть, подчеркнули в ГВА.

Международный комитет спасения, или IRC — это международная гуманитарная организация, основанная по призыву Альберта Эйнштейна в 1933 году. Миссия IRC состоит в том, чтобы помочь людям, чьи средства существования были уничтожены конфликтами или стихийными бедствиями, выжить, восстановиться и взять под контроль свое будущее. В настоящее время IRC работает в более чем 50 странах, пострадавших от кризисов.

Ранее представители Комитета уже сотрудничали с Покровской ГВА и оказывали целевую денежную помощь.

Напомним, представители международной медицинской гуманитарной организации «Врачи без границ» 24 января приехали в Покровск. На встрече с заместителем начальника Покровской ГВА Маргаритой Идрисовой они обсудили вопросы, касающиеся, в частности, развертывания мобильных клиник, помощи местным больницам в перевозке пациентов между городами, эвакуации людей в безопасные районы.