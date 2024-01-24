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Покровськ: мешканці старостинських округів отримують медичні послуги від мобільних бригад IRC

24 січня 2024, 18:44

Покровськ: мешканці старостинських округів отримують медичні послуги від мобільних бригад IRC

Мобільна медична бригада Міжнародного комітету порятунку (IRC) проводить виїзний прийом у старостинському окрузі Покровської громади. Фото: Покровська МВА Мобільна медична бригада Міжнародного комітету порятунку (IRC) проводить виїзний прийом у старостинському окрузі Покровської громади. Фото: Покровська МВА

Жителі старостинських округів Покровської громади почали безкоштовно отримувати медичні послуги. Мобільна медична бригада від Міжнародного комітету порятунку (International Rescue Committee — IRC) вже проводила виїзні прийоми у Лісівському, Новоєлизаветівському та Срібрянському округах. Про це сьогодні повідомила Покровська міська військова адміністрація.

У МВА нагадали, що нещодавно було досягнуто домовленості про роботу в населених пунктах Покровської громади мобільної медичної бригади. Відтепер один раз на два тижні сімейний лікар разом із медбратом оглядають мешканців старостинських округів, дають їм відповідні рекомендації та, згідно з приписом, безкоштовно видають людям необхідні ліки.

За словами начальниці управління по роботі з територіями Олени Носач, сьогодні лікар-терапевт вимірював у мешканців тиск, надавав консультації та рекомендації щодо прийому ліків. Також після обстеження та бесіди пацієнту у Срібрянському старостинському окрузі безкоштовно видали необхідні медикаменти.

«З понеділка у трьох округах громади було оглянуто 80 осіб, їм надано допомогу. У майбутньому плануємо залучати до роботи психолога, адже мешканці округів, які постраждали від обстрілів, повинні також отримати психологічну підтримку», — зазначила Олена Носач.

У повідомленні Покровської ГВА наголошується, що команда швидкого реагування IRC надає фінансову допомогу та медичні послуги людям, які живуть у тяжких умовах вздовж лінії зіткнення. Проект фінансується за сприяння Шведського агентства з міжнародного співробітництва та розвитку.

Фахівці планують відвідати усі старостинські округи Покровської громади. Потреба цих послуг у населення є, підкреслили в МВА.

Міжнародний комітет порятунку, або IRC — це міжнародна гуманітарна організація, заснована на заклик Альберта Ейнштейна в 1933 році. Місія IRC полягає в тому, щоб допомогти людям, чиї засоби існування були знищені конфліктами чи стихійними лихами, вижити, відновитися та взяти під контроль своє майбутнє. В даний час IRC працює у більш ніж 50 країнах, які постраждали від криз.

Раніше представники Комітету вже співпрацювали з Покровською МВА та надавали цільову грошову допомогу.

Нагадаємо, представники міжнародної медичної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів» 24 січня приїхали до Покровська. На зустрічі із заступником начальника Покровської МВА Маргаритою Ідрисовою вони обговорили питання, зокрема, щодо розгортання мобільних клінік, допомоги місцевим лікарням у перевезенні пацієнтів між містами, евакуації людей у безпечні райони.

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