В Красноярском крае РФ горит производственный цех

В российском селе под Красноярском горит производственный цех. Фото: Astra

В Красноярском крае РФ горит цех по производству аэролодок, огонь охватил более 1700 квадратов. Около 40 человек эвакуировано, причины возгорания неизвестны. Об этом сообщили Telegram-каналы Astra и Shot.



Отмечается, инцидент произошел в селе Еловое Емельяновского района под Красноярском.



По данным SHOT, производство принадлежит компании «Аллигатор», которая производит плоскодонные водные судна с надувными и твердыми корпусами и авиационными двигателями.



В результате пожара погибших и пострадавших нет.



Напомним, в Челябинской области РФ произошел крупный пожар 24 января. Загорелась мебельная фабрика.