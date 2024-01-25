В Красноярском крае РФ горит производственный цех

В Красноярском крае РФ горит цех по производству аэролодок, огонь охватил более 1700 квадратов. Около 40 человек эвакуировано, причины возгорания неизвестны. Об этом сообщили Telegram-каналы Astra и Shot.
Отмечается, инцидент произошел в селе Еловое Емельяновского района под Красноярском.
По данным SHOT, производство принадлежит компании «Аллигатор», которая производит плоскодонные водные судна с надувными и твердыми корпусами и авиационными двигателями.
В результате пожара погибших и пострадавших нет.
Напомним, в Челябинской области РФ произошел крупный пожар 24 января. Загорелась мебельная фабрика.