В Челябинской области РФ вспыхнул крупный пожар на фабрике: все сгорело дотла

В Челябинской области произошел пожар на фабрике. Фото: Telegram-канал Главные новости Челябинска и области

В Челябинской области РФ произошел крупный пожар сегодня, 24 января. Загорелась мебельная фабрика. Об этом сообщил российский Telegram-канал.



Отмечается, что возгорание произошло в Еткульском районе на мебельной фабрике «Регина». Огнем охвачено 3 600 квадратных метров кровли. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Причины пожара устанавливают специалисты.



По словам директора фабрики Регины Мухаметовой, цех восстановлению не подлежит, все сгорело дотла. Однако фабрика якобы продолжает работать в обычном режиме.



Напомним, жители Владивостока сообщили о взрывах и пожарах сразу на двух электроподстанциях.По словам местных жителей, горят подстанции на Новожилова и Бухте Тихой. Причины пока неизвестны. В ряде домов нет света.