У Красноярському краї РФ горить виробничий цех

У російському селі під Красноярськом горить виробничий цех. Фото: Astra

У Красноярському краї РФ горить цех з виробництва аеролодок, вогонь охопив понад 1700 квадратів. Близько 40 людей евакуйовано, причини займання невідомі. Про це повідомили Telegram-канали Astra та Shot.



Зазначається, інцидент стався у селі Єлове Омелянівського району під Красноярськом.



За даними SHOT, виробництво належить компанії «Алігатор», яка виробляє плоскодонні водні судна з надувними та твердими корпусами та авіаційними двигунами.



Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає.



Нагадаємо, у Челябінській області РФ сталася велика пожежа 24 січня. Зайнялася меблева фабрика.