Комитет Сената США одобрил законопроект о передаче Украине замороженных активов РФ

Комитет Сената США одобрил законопроект о передаче Украине замороженных российских активов. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Документ подразумевает, что деньги выделят Киеву на восстановление после разрушений, нанесенных почти двухлетней российской полномасштабной военной агрессией.

Теперь документ должны одобрить Сенат и Палата представителей в полном составе, а также президент Джо Байден. Если законопроект пройдет все необходимые этапы, он разрешит первый в истории арест активов центрального банка страны, с которой США не находится в состоянии войны.

Аналогичный законопроект принял комитет по иностранным делам Палаты представителей. Сенатор-демократ Бен Кардин выразил надежду, что Сенат, в котором большинство принадлежит демократам, и Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, смогут устранить разногласия между двумя законопроектами.

Ранее сообщалось, что Европейский союз вряд ли одобрит конфискацию замороженных активов российского Центрального банка. Законность такого шага будет обсуждаться на февральском саммите Евросоюза.