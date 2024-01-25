Комітет Сенату США схвалив законопроект про передачу Україні заморожених активів РФ

Комітет Сенату США схвалив законопроект про передачу Україні заморожених російських активів. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Документ передбачає, що гроші виділять Києву на відновлення після руйнувань, завданих майже дворічною російською повномасштабною військовою агресією.

Тепер документ мають схвалити Сенат та Палата представників у повному складі, а також президент Джо Байден. Якщо законопроект пройде всі необхідні етапи, він дозволить перший в історії арешт активів центрального банку країни, з якою США не перебуває у стані війни.

Аналогічний законопроект ухвалив комітет із закордонних справ Палати представників. Сенатор-демократ Бен Кардін висловив сподівання, що Сенат, у якому більшість належить демократам, та Палата представників, у якій більшість належить республіканцям, зможуть усунути розбіжності між двома законопроектами.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз навряд чи схвалить конфіскацію заморожених активів російського Центрального банку. Законність такого кроку обговорюватиметься на лютневому саміті Євросоюзу.