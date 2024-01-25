Эвакуация из Авдеевки. Фото: кадр из видео

«Белые ангелы» эвакуировали из Авдеевки супругов с двумя овчарками. Об этом сообщили в управлении полиции Донецкой области.



«Улицы, где жила семья, почти нет. В некоторых местах к врагу – всего 300 метров. Поэтому люди пытаются уехать, а полицейские спасают их. Когда вещи грузят в машину, все вокруг гремит – совсем рядом идет сражение», — заявили в полиции.



Правоохранители отмечают, что в любой момент над головой может зависнуть беспилотник. Российские оккупанты могут атаковать экипаж, который занимается спасением местных жителей практически всегда.



Во время этой эвакуации, супруги забрали с собой самое ценное – двух немецких овчарок. Португальские и австралийские волонтеры согласились помочь людям добраться в Харьков.

Семью с собаками вывезут в Харьков. Фото: кадр из видео

Телефон эвакуационной группы «Белый Ангел» на Авдеевском направлении – 066-56-19-102. Напомним, российские войска утром, 24 января, в очередной раз обстреляли Авдеевку Донецкой области, также есть повреждения в Красногоровке.