«Белые ангелы» эвакуировали из Авдеевки супругов с двумя овчарками. Об этом сообщили в управлении полиции Донецкой области.
«Улицы, где жила семья, почти нет. В некоторых местах к врагу – всего 300 метров. Поэтому люди пытаются уехать, а полицейские спасают их. Когда вещи грузят в машину, все вокруг гремит – совсем рядом идет сражение», — заявили в полиции.
Правоохранители отмечают, что в любой момент над головой может зависнуть беспилотник. Российские оккупанты могут атаковать экипаж, который занимается спасением местных жителей практически всегда.
Во время этой эвакуации, супруги забрали с собой самое ценное – двух немецких овчарок. Португальские и австралийские волонтеры согласились помочь людям добраться в Харьков.
Семью с собаками вывезут в Харьков. Фото: кадр из видео
Телефон эвакуационной группы «Белый Ангел» на Авдеевском направлении – 066-56-19-102. Напомним, российские войска утром, 24 января, в очередной раз обстреляли Авдеевку Донецкой области, также есть повреждения в Красногоровке.