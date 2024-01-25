Евакуація з Авдіївки. Фото: кадр із відео

«Білі янголи» евакуювали з Авдіївки подружжя з двома вівчарками. Про це повідомили в управлінні поліції Донецької області.



«Вулиці, де мешкала родина, майже немає. У деяких місцях до ворога – лише 300 метрів. Тож люди намагаються виїхати, а поліцейські рятують їх. Коли речі вантажать у машину, все довкола гримить – зовсім поряд йде битва», — заявили в поліції.



Правоохоронці зазначають, що будь-якої миті над головою може зависнути безпілотник. Російські окупанти можуть атакувати екіпаж, який займається рятуванням місцевих жителів практично завжди.



Під час цієї евакуації, подружжя забрало із собою найцінніше – двох німецьких вівчарок. Португальські та австралійські волонтери погодились допомогти людям дістатися до Харкова.

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Телефон евакуаційної групи «Білий Ангел» на Авдіївському напрямі – 066-56-19-102. Нагадаємо, російські війська вранці, 24 січня, вкотре обстріляли Авдіївку Донецької області, також є пошкодження у Красногорівці.